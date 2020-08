Volgende maand krijgen eerste Nederlanders coronavaccin

Eind september krijgen de eerste 135 vrijwilligers in ons land een coronavaccin toegediend. De proef maakt deel uit van de zogenoemde testfase 2a.

In totaal krijgen 550 mensen in Duitsland, Spanje en Nederland het vaccin, laat een woordvoerder van Janssen Vaccines uit Leiden weten. De vrijwilligers krijgen verschillende doseringen. Doel is om te kijken welke bijwerkingen iedere dosering veroorzaakt en hoe het lichaam reageert.

Pas na testfase 3 zal blijken hoe effectief het vaccin is. Deze fase wordt uitgevoerd bij een veel grotere groep vrijwilligers in landen waar het virus nog veel voorkomt.

Als het middel werkt, is de Europese Commissie van plan er 200 tot 400 miljoen te bestellen. Grootschalige toediening zal op zijn vroegst volgend voorjaar plaatsvinden.