Spookstad op Cyprus gaat mogelijk voor het eerst sinds jaren 70 weer open

Ooit was Varosha een populaire badplaats. Zomers waren de 12.000 hotelkamers in het mondaine kuststadje op Noord-Cyprus allemaal gevuld. Tot de Turkse invasie in de jaren zeventig de plek in een spookstad veranderde. Maar daar komt nu mogelijk verandering in.

Toen in 1974 het eiland in tweeën werd gedeeld, sloten Turkse militairen de badplaats bij Famagusta hermetisch af. De hotels die ooit toeristen uit de hele wereld trokken veranderden langzaam in bouwvallen. De stranden waren leeg, de straten verlaten.

Maar nu wil Ersin Tatar, premier van de zelfverklaarde Turkse Republiek Noord-Cyprus (TRNC), de kustplaats nieuw leven in blazen. “We staan aan het begin van het heropeningsproces,” zei hij tegen de Turkse staatsomroep TRT. “Het tij is gekeerd en er is een bladzijde omgeslagen.”

“Maraş (de Turkse naam van het district, red.) ligt op het grondgebied van de Turkse Republiek Noord-Cyprus. Niemand kan het van ons afnemen. We gaan door op onze succesvolle weg.” Wanneer dat allemaal moet gaan gebeuren, is niet bekend. Een datum voor de heropening is er nog niet.

De voormalige badplaats Varosha is hermetisch afgesloten. Foto Reuters

Beelden van toen en nu: