Vlieger slingert klein meisje metershoog de lucht in

Een meisje van drie kreeg in Taiwan de schrik van haar leven toen ze vastzat aan een vlieger en zo metershoog de lucht in vloog. Ook de omstanders waren geschokt. De peuter kwam gelukkig met de schrik vrij.

Het meisje was zondag bij een vliegerfestival in de kustplaats Nanliao bij de stad Hsinchu. Ze raakte verstrikt in een grote oranje vlieger met een lange staart. Op videobeelden is te zien hoe meerdere medewerkers van het festival de grootste moeite hebben om de vlieger aan de grond te houden vanwege de sterke wind.

Als ze hem loslaten, beginnen tientallen bezoekers te juichen. Tot ze doorkrijgen dat een meisje vastzit in de staart en metershoog de lucht in vliegt. Pas na een seconde of dertig gaat het kind weer richting de grond en kunnen mensen haar bevrijden.

Volgens de autoriteiten zorgden de wind ervoor dat de staart van de vlieger zich om de buik van het meisje draaide. Normaal gesproken worden kinderen meer op afstand gehouden bij de lancering van de vliegers, maar de plots sterke rukwinden verrasten de organisatoren.

Gelukkig bleef het meisje ongedeerd.