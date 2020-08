Kritiek op ‘covidiots’ op Griekse vakantievlucht: zeker 16 mensen besmet

Een vlucht van het Griekse eiland Zakynthos naar het Britse Cardiff is op een ramp uitgedraaid, zegt een passagier. Er zijn al zeker 16 mensen besmet met het coronavirus. Alle 200 passagiers is gevraagd in quarantaine te gaan.

Stephanie Whitfield zat met haar man op de bewuste vlucht van Tui op 25 augustus. Tegen de BBC klaagt ze dat het vliegtuig vol zat met mensen die geen mondkapje droegen en bleven rondlopen in het gangpad.

Zestien passagiers op vlucht TOM6215 zijn inmiddels positief getest, laten Britse autoriteiten weten. Onduidelijk is of ze het coronavirus in het vliegtuig hebben opgelopen. Wel zijn zeven besmettingen te herleiden tot drie feesten op het Griekse eiland. Deze passagiers zouden aan boord besmettelijk zijn geweest.

Gratis drankje

De Britse vertelt dat ze al van plan was in quarantaine te gaan, nog voor ze wist van de coronagevallen. “Deze vlucht was een debacle. De jongen naast me had zijn mondkapje om zijn nek. Niemand van het cabinepersoneel zei er wat van. Sterker nog, hij kreeg een gratis drankje toen hij zei dat hij een lid van de crew kende,” klinkt het verontwaardigd. “Hordes mensen deden hun mondkapje af en liepen heen en weer door het gangpad om met anderen te praten.”

“Toen het vliegtuig op de grond stond, deden veel mensen direct hun masker af,” gaat ze verder. “De vlucht zat vol egoïstische ‘covidiots’ en de onbekwame crew kon het niets schelen.” Whitfield en haar man hebben symptomen. “We hopen dat het een verkoudheid is. We hebben een beetje een hoestje, zere keel en hoofdpijn. Maar ik ben vooral boos.”