Belgische viroloog: corona kan niet vooruit denken, wij wel

De Belgische viroloog Steven Van Gucht prijst de bevolking voor het volgen van de onlangs aangescherpte coronaregels op nationaal niveau en in steden als Antwerpen en Brussel. Daardoor lijkt de heropleving van het virus sinds eind juli in het grootste deel van België inclusief de grote steden de kop te zijn ingedrukt. Van Gucht riep op door te zetten. "Het virus is niet weg. Maar het kan niet vooruit denken. Wij wel."

Het aantal gemelde nieuwe besmettingen in het land liep afgelopen week terug tot gemiddeld 430 per dag, een daling van 14 procent ten opzichte van de week ervoor, meldde Van Gucht op een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten. Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten ging de vorige week terug van gemiddeld dagelijks 24 naar 15 en ook het aantal sterfgevallen door Covid-19 nam vorige week af van acht tot gemiddeld vier per dag. "Dankzij collectieve inspanning hebben we heel wat ziekenhuisopnames en overlijdens voorkomen."

Hij toonde grafieken op grond van een simulatie van de verspreiding van het virus als er geen extra maatregelen waren getroffen, zoals in Antwerpen een tijdelijke avondklok, en het verplicht dragen van mondkapjes in winkels. Het aantal nieuwe besmettingen zou volgens die simulatie in bijvoorbeeld Brussel verdrievoudigd zijn. "De ombuiging van de curve is niet vanzelfsprekend", aldus Van Gucht. "Dit illustreert dat we het virus samen klein kunnen krijgen, met solidariteit en volharding."