Expert: “Groepsimmuniteit is geen reactie op pandemie, maar gevolg van vaccinaties”

Groepsimmuniteit, de term steekt overal ter wereld nog steeds regelmatig de kop op. Deze week meldt CNN dat dr. Scott Atlas, een belangrijke corona-adviseur van president Trump, voorstander is van deze strategie om het coronavirus te bestrijden.

Atlas ontkent het zelf, maar een topambtenaar zegt: “Alles wat hij zegt en doet, wijst richting groepsimmuniteit.” Arts en medisch analist van CNN, dr. Leana Wen, legt uit wat er gebeurt als de VS een dergelijke aanpak zou nastreven: “Als we wachten tot 60 tot 80 procent van de Amerikanen het virus heeft, dan hebben we het over meer dan 200 miljoen besmettingen. Met een sterftepercentage van zeg 1 procent gaan er dan dus 2 miljoen Amerikanen dood,” aldus Wen. “Dit zijn geliefden van mensen, doden die te voorkomen zijn. Dat kunnen we niet laten gebeuren.”

Vaccinatie

Hoofd van de coronavirusaanpak bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Maria Van Kerkhove zei afgelopen week op een persconferentie in Genève nog dat groepsimmuniteit alleen wordt besproken in de context van vaccinaties, niet als reactie op een pandemie. “Wanneer we het normaal gesproken over groepsimmuniteit hebben, dan bespreken we het aantal mensen dat gevaccineerd moet zijn voor er immuniteit is tegen een virus of ziekte, zodat transmissie niet langer plaats kan vinden of erg lastig is.”

“Als we over groepsimmuniteit spreken als in: het virus gewoon rond laten gaan, dan is dat erg gevaarlijk. Dat betekent dat heel veel mensen geïnfecteerd worden, in het ziekenhuis belanden en zullen sterven.”

Zweden

De Zweden flirten al vanaf het begin van de pandemie met het idee van groepsimmuniteit. Dr. Amesh Adalja van de gerenommeerde Johns Hopkins University legt uit wat daar mis mee is. “Het grootste probleem dat ik heb met de Zweedse aanpak is dat als je dat zo doet – als je echt die groepsimmuniteit wil – dan moet je je verpleeghuizen barricaderen en dan moet je nog steeds testen, opsporen en isoleren,” zegt hij. “Als je dat niet doet, wordt het heel erg lastig om kwetsbare groepen te beschermen.”