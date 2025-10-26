ECONOMIE
Voor wie toch nog denkt dat JA21 ontzettend gematigd is: 'Gas geven als je een jood ziet, old habits die hard"

Opinie
door Gerard Driehuis
zondag, 26 oktober 2025 om 8:28
images (21)
Kiezers die een hekel hebben aan buitenlanders (en misschien ook wel aan joden en homo's) zoeken vrij massaal hun toevlucht tot JA21. Dat zal wel komen omdat Joost Eerdmans zo keurig lijkt.
En keurig is een relatief begrip. De nummers 1 en 2 van JA21, J(oost Eerdmans) en A(nnabel Nanninga), richtten hun partij op toen ze ruzie kregen met Thierry Baudet.
Het conflict begon op een feestavondje van Forum. Er werd klassieke muziek gedraaid. Uiteraard: Baudet is daar dol op (zegt hij). Maar naarmate de avond vorderde en de drank vloeide, kreeg Eerdmans (ook te huur als DJJopie) er genoeg van. Hij zette muziek op uit deze eeuw.
Daarna werd de ruzie inhoudelijker. Het bleek dat de in de jongerenafdeling van Forum antisemitisme heel normaal was. En daar zeiden Eerdmans en Nanninga een streep te rekken.
ecae931d-9d20-4365-b63c-b31bcf2460bf
Annabel Nanninga plaatste de berichten uit de afbeelding tussen 2009 en 2016, toen ze onder andere werkzaam was als journalist bij GeenStijl, Jalta en The Post Online. De ophef over deze tweets ontstond vooral in 2019, rondom de Provinciale Statenverkiezingen en haar verdere politieke carrière.
Ze heeft achteraf uitgelegd afstand te nemen van antisemitisme en benadrukt dat de tweets bedoeld waren als cynische en satirische uitingen, en niet als serieuze haatzaaierij.
Dat kun je als kiezer geloven. Je kunt het ook niet geloven.

Loading