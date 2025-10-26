Google's kwantumcomputer verslaat beste supercomputer: “Een nieuw tijdperk breekt aan”

Google heeft een belangrijke stap gezet in de race om de machtigste computer ter wereld te bouwen. Het techbedrijf meldt dat zijn kwantumcomputer een berekening heeft uitgevoerd die zelfs de snelste supercomputers niet aankunnen – een prestatie waarvan wetenschappers durven zeggen dat het “een nieuw tijdperk” in de computerwetenschap inluidt.

De doorbraak draait om een nieuw algoritme dat de structuur van moleculen kan berekenen, iets wat voor klassieke computers extreem complex is. Volgens Google werkte de kwantumcomputer bij deze test 13.000 keer sneller dan een conventionele machine. De resultaten zijn deze week gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Nature.

Beyond-classical

“Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat een kwantumcomputer succesvol een verifieerbaar algoritme heeft uitgevoerd dat de capaciteiten van supercomputers overtreft”, schrijft Google in een blogpost. “Deze herhaalbare, ‘beyond-classical’ berekening vormt de basis voor schaalbare verificatie, en brengt kwantumcomputers dichter bij praktische toepassingen.”

Michel Devoret, hoofdwetenschapper van Google’s Quantum AI-divisie en kersvers Nobelprijswinnaar voor de natuurkunde, noemt het een mijlpaal: “Dit markeert een nieuwe stap richting volwaardige kwantumcomputatie.”

Nog geen toepassingen in het dagelijks leven

Toch temperen experts het enthousiasme. De berekeningen die Google uitvoerde, gingen om een beperkt wetenschappelijk probleem met weinig directe toepassingen. “Het is belangrijk te begrijpen dat wat Google heeft bereikt niet zo revolutionair is als sommige van de wereldveranderende toepassingen die we ooit van kwantumcomputers verwachten”, zegt Winfried Hensinger, hoogleraar kwantumtechnologie aan de University of Sussex. “Maar het is opnieuw overtuigend bewijs dat kwantumcomputers steeds krachtiger worden.”

Volwaardige kwantumcomputers – die bijvoorbeeld nieuwe medicijnen kunnen ontwerpen of ongekende encryptie kunnen doorbreken – vereisen honderdduizenden tot miljoenen ‘qubits’, de basiseenheden van kwantuminformatie. Die zijn uiterst instabiel en moeten worden gekoeld tot bijna het absolute nulpunt, wat de technologie voorlopig duur en complex maakt.

Quantum echoes

Volgens Hartmut Neven, vicepresident engineering bij Google, blijft het bedrijf optimistisch: “**Met ‘quantum echoes’ blijven we geloven dat we binnen vijf jaar echte toepassingen zullen zien die alleen mogelijk zijn op kwantumcomputers.”

Naast wetenschappelijke berekeningen ziet Google ook een link met kunstmatige intelligentie. Kwantumcomputers zouden volgens het bedrijf unieke data kunnen genereren die AI-modellen slimmer en krachtiger maken.

Betere versleuteling inbouwen