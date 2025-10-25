ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van PVV en JA21 hoeft het water niet schoner

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 20:47
bijgewerkt om zaterdag, 25 oktober 2025 om 21:13
anp251025125 1
PVV en JA21 willen in Brussel vragen om uitstel van de Europese regels voor waterkwaliteit. Dat zeiden lijsttrekkers Geert Wilders en Joost Eerdmans zaterdag in het Debat van het Zuiden. In deze regels staat dat in 2027 het water schoon moet zijn, maar dat wordt nu bij lange na niet gehaald.
Eerdmans gaf aan dat de afgelopen jaren te weinig is gebeurd om de waterkwaliteit te verbeteren. "Maar dat geldt voor meer dingen. Net als bij stikstof hebben we ons laten belazeren, dat moeten we nu repareren."
Wilders wil net als Eerdmans dat Nederland de regels ruimer interpreteert: "We moeten niet te zwartgallig zijn, de kwaliteit van ons drinkwater behoort tot de beste van de wereld. We moeten ons niet gek laten maken, omdat één stof te veel in het water voorkomt."
CDA, D66 en GroenLinks-PvdA vinden dat er juist meer actie moet komen om de waterkwaliteit te verbeteren. "Dit doen we niet voor Europa, maar voor onze eigen gezondheid," zei Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA).
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2578847711

Wanneer de stervende ontwaakt: wat terminale helderheid onthult

ANP-537388622

Volgens onderzoekers is er iets heel simpels dat meteen zorgt voor minder stress

ANP-538901767

Onderzoekers waarschuwen: AI weigert zichzelf uit te schakelen

shutterstock_2479973667

9 dingen die ik een relatietherapeut leerde over het huwelijk

ANP-464986455

Pijnlijke en stijve gewrichten? Dit helpt het beste volgens de specialist

gandr-collage (22)

Waarom volgens Bontenbal de PVV niets doet aan asiel: "Als je dat echt wilt, dan zorg je dat er capabele bewindspersonen zitten die niet elke keer schietend de ministerraad verlaten"

Loading