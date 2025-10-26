Dit is het verrassende gezondheidsvoordeel van grijze haren

Wie voor het eerst grijze haren opmerkt, denkt zelden aan iets positiefs. Toch blijkt dat het proces achter vergrijzing een onverwachte rol kan spelen in het beschermen van je gezondheid.

Het onderzoek richtte zich op melanocyte stamcellen. Dat zijn de cellen die de kleur van ons haar en onze huid bepalen. Deze stamcellen zitten in haarzakjes en produceren normaliter melanine, de stof die haar zijn kleur geeft.

De onderzoekers ontdekten dat wanneer deze cellen beschadigd raken, ze niet zomaar afsterven. In plaats daarvan stoppen ze met delen en worden ze uit het haarzakje verwijderd. Daardoor verdwijnt het pigment uit het haar en ontstaat de grijze kleur. Maar tegelijk worden de beschadigde cellen die op termijn gevaarlijk hadden kunnen worden, veilig opgeruimd.

Werkt ook in tegenovergestelde richting

Het onderzoek liet ook het tegenovergestelde zien. Muizen die werden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen bleven hun haarkleur behouden, maar kregen wel huidkanker. De stoffen zorgden er namelijk voor dat beschadigde cellen niet werden verwijderd, maar juist bleven groeien.

De onderzoekers koppelen dit mechanisme aan een gen dat werkt als een soort “veiligheidsslot” in het DNA. Normaal grijpt dat gen in bij schade, zodat cellen stoppen met delen. Maar onder invloed van kankerverwekkende stoffen kan dit slot worden omzeild, waardoor gevaarlijke cellen blijven bestaan. Volgens de onderzoekers toont dit vooral aan dat sommige verouderingsprocessen niet per se negatief zijn.