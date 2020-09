Zwarte Amerikaan stikt als politie zak over zijn hoofd trekt

Opnieuw is een zwarte Amerikaan op gruwelijke wijze om het leven gekomen door buitensporig politiegeweld. Agenten in Rochester trokken een zak over het hoofd van de ongewapende man en drukten hem twee minuten tegen de grond. Hij overleed in het ziekenhuis.

De 41-jarige Daniel Prude belandde door de verstikking in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis. Een week later overleed hij. Het gebeurde al in maart, maar nu pas kon de familie de huiveringwekkende videobeelden vrijgeven.

In zijn blootje

Joe, de broer van Prude, legt uit dat hij de politie belde, omdat Daniel in verwarde toestand naakt over straat liep. “Ik belde om hulp, niet om mijn broer te laten lynchen”, zei hij op de persconferentie. “Hoe kon het dat ze hem zagen en niet direct dachten: die man is weerloos en ligt in zijn blootje op de grond. Ze hadden al handboeien bij hem omgedaan. Kom op, hoeveel meer brothers moeten dood voordat de samenleving snapt dat dit moet stoppen?”

Op de beelden is te zien hoe Daniel in eerste instantie meewerkt, op de grond gaat liggen en zich laat boeien. Daarna verzet hij zich en doen de agenten een zogenoemde spuugkap over zijn hoofd. Ze drukken hem tegen de grond. Enkele minuten later zegt een agent dat Daniel ‘behoorlijk koud aanvoelt’. Ambulancemedewerkers reanimeren hem, maar hij overleed in het ziekenhuis. In zijn bloed werden sporen van hallucinerende drugs teruggevonden. Er is een onderzoek gestart naar het politiegeweld, maar de agenten zijn nog aan het werk. In Rochester zijn protesten.