Trump verdedigt Putin: geen bewijs voor vergiftiging Aleksej Navalni

De Amerikaanse president Donald Trump zei vrijdag dat hij nog geen bewijs heeft gezien dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalni is vergiftigd. "Ik weet niet precies wat er is gebeurd. Ik vind het tragisch, het is vreselijk, het had niet mogen gebeuren", zei Trump.

"We hebben nog geen bewijs gehad, maar ik zal er naar kijken", aldus de president tijdens een persconferentie. De Verenigde Staten hadden eerder hun "ernstige bezorgdheid" aan Rusland kenbaar gemaakt na aanleiding van Duitse constateringen dat Navalni was vergiftigd met een zenuwgas.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei twee dagen geleden dat Navalni het slachtoffer was geworden van een misdaad om hem het zwijgen op te leggen. Ze zei dat nadat Duits laboratoriumonderzoek het bewijs had geleverd dat Navalni vergiftigd is met een zenuwgas uit de novitsjok-groep.

Merkel eiste uitleg van Moskou, maar Rusland stelde dat de conclusies ongefundeerd zouden zijn. De Russische regering heeft zich wel herhaaldelijk bereid verklaard met de Duitse autoriteiten samen te werken in het onderzoek naar Navalni.

Navalni ligt in coma in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus onwel was geworden op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou.