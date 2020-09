Nieuw wereldrecord: man zit meer dan 2,5 uur in bak ijs

Voor wie 30 seconden koud douchen al een verschrikking vindt, klinkt het ongetwijfeld als de hel op aarde: een Oostenrijker wist zaterdag meer dan 2,5 uur in een bak met ijs te blijven zitten. Hij verbrak daarmee zijn eigen wereldrecord.

Josef Koeberl zat in een zelfgemaakte bak met 200 kilo aan ijsblokjes. Daarmee is hij de enige op aarde die het zo lang volhoudt om met ‘zijn hele lichaam in contact te zijn met ijs’. In alleen een zwembroek zat hij 2 uur 30 minuten en 57 seconden tot zijn schouders ondergedompeld in ijsblokjes.

Hoe hij de pijn, die de vrieskou veroorzaakte, doorstond? Door zich te focussen op ‘positieve emoties’. “Ik vecht tegen de pijn door positieve emoties te visualiseren, zodat ik de golf van pijn kan verzachten,” vertelt Koeberl tegen de media. “Op die manier kan ik het volhouden.”

Een kleine menigte was op het dorpsplein van Melk in Oostenrijk bij elkaar gekomen om te zien hoe de man zijn eigen record uit 2019 met een half uur wist te verbeteren. Toen mensen hem na afloop uit de ijsbak hielpen, zei hij dat ‘de zon op zijn rug heerlijk aanvoelde’.

“Het lukt me om zelf mijn sokken aan te trekken. Je voeten moeten als eerste opwarmen,” legt Koeberl uit. Hij is van plan om zijn record volgend jaar nog één keer te verbreken, in Los Angeles. Maar eerst even lekker opwarmen.