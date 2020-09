“Pensioenleeftijd moet naar 60. Eerder stoppen is gezond”

Ja, het is belangrijk om op latere leeftijd actief te blijven en lichaam en geest in conditie te houden, maar dat hoeft echt niet op kantoor. Demograaf Patrick Deboosere pleit in Trouw dan ook voor een pensioenleeftijd van 60. “We kunnen de natuur niet makkelijk de baas.”

De pensioenleeftijd loopt binnenkort op naar 67 jaar, maar dat is lang niet voor iedereen haalbaar. “Waak voor een discussie over wat een zwaar beroep is. Iedereen moet de kans hebben op een redelijke leeftijd met pensioen te gaan, want iedereen wordt anders oud,” aldus de hoogleraar van de Vrije Universiteit Brussel.

Mythe

Volgens het CBS krijgt iedere Nederlander die 60 wordt er elk volgend decennium een levensjaar bij. “Toch zwakt de stijging van de levensverwachting af. Overal. Het is een mythe dat we altijd ouder zullen worden. Dat creëert een valse realiteit waardoor bepaalde groepen het juist zwaarder krijgen.”

Zestig is niet het nieuwe veertig, zegt Deboosere. “De biofysieke mens is niet wezenlijk veranderd. We kunnen de natuur niet makkelijk de baas, de ouderdom niet overwinnen. Je mag nog zo fit zijn, als je 70 bent, win je niet van iemand van 50 of van 30. Dat de zestiger van vandaag de veertiger van vroeger is, is klinkklare onzin. Nog altijd worden wij op dezelfde manier ouder als twintig jaar terug en krijgen we kwalen op dezelfde leeftijd als voorheen.”

Vrije tijd

Deboosere: “De levensverwachting is gestegen mede dankzij pensioen en minder zwaar werk. Onderzoeken wijzen uit dat vroeg pensioen goed is voor de gezondheid. Je moet als oudere actief blijven, zeker. Maar je hoeft niet te werken.”

“Vrije tijd is belangrijk. Het doel van de economie moet zijn de mens en de natuur, niet andersom. Je moet vertrekken vanuit de werkende mensen, hun gezondheid en beperkingen,” aldus de hoogleraar demografie. Mensen die zwaar werk doen in fabrieken of in de schoonmaak houden het ook niet vol tot ze 67 zijn. “Zelfs als ze pas 40 zijn, beseffen ze al dat ze de 60 zo niet halen. Ook al doen ze het werk graag. Politici begrijpen niet wat gewone mensen moeten doen om hun brood te verdienen.”