1.000 euro boete voor Franse toerist, die 2 kilo zand meenam van strand

Je mag niet zomaar een berg zand meenemen van een strand en zeker niet in Sardinië. Het prachtige, parelwitte zand is beschermd. En dus kreeg een Franse toerist een boete van duizend euro, omdat hij een fles met een kleine twee kilo zand erin mee naar huis wilde nemen.

De man werd gepakt op het vliegveld van Cagliari. De fles met zand is in beslag genomen. “Aan het eind van het jaar hebben we hier meestal een heleboel flessen staan,” aldus een woordvoerder van de natuurbewakers tegen CNN.

De Fransman, die anoniem blijft, heeft nog geluk gehad. De hoogte van de boetes varieert van 500 tot 3.000 euro, afhankelijk van de hoeveelheid zand die is gestolen. De regel werd een paar jaar geleden ingesteld, omdat steeds meer mensen zand meenamen van het Italiaanse eiland. “Afgelopen jaar vonden we een website die ons zand als souvenir verkoopt.”

In 2019 nam de politie zelfs meer dan 40 kilo zand in beslag van een Frans koppel. Een Brit kreeg in 2018 ook al een boete van duizend euro voor het stelen van zand.