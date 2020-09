Meer dan 5.000 nieuwe coronabesmettingen. R boven de 1

De afgelopen week zijn er 5.427 coronabesmettingen vastgesteld, 1830 meer dan een week eerder, meldt het RIVM. Reproductiegetal R is daarmee opgelopen tot 1,17.

In de laatste 7 dagen overleden 17 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Er werden 43 patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Half augustus was er ook een klein piekje in het aantal besmettingen, maar de piek is nu hoger. Sinds 1 september stijgt het aantal mensen bij wie corona wordt vastgesteld dagelijks. De besmettingen zijn bovendien niet meer geconcentreerd in de steden, maar verspreid over het land.

Het reproductiegetal, dat duidelijk maakt hoe snel het virus zich verspreidt, is boven de cruciale 1 uitgekomen. Het betekent dat één besmet persoon nu gemiddeld 1,17 anderen besmet.