Organisaties over Moria: De nachtmerrie is compleet

"De nachtmerrie is compleet", zo omschrijft VluchtelingenWerk Nederland de situatie in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Het kamp is nagenoeg geheel verwoest door een brand woensdag. De ongeveer 13.000 migranten in het kamp zijn geëvacueerd.

"Na het virus kwamen de vlammen in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Europa heeft te lang toegekeken en dit is het resultaat. Hoe lang moet het duren voor men inziet dat dit niet langer zo kan?", twittert de organisatie.

Ook Defence for Children noemt de situatie afschuwelijk. "Wat verschrikkelijk: een enorme brand in vluchtelingenkamp Moria. Afschuwelijk. En deze mensen kunnen geen kant op."

Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling noemt de situatie "een lang aangekondigde tragedie". Ze spreekt van "het moreel faillissement van Europa. Arme, arme mensen: vluchtelingen én eilandbewoners", twittert ze.

Volgens brandweerlieden waren er geen gewonden, maar had een onbekend aantal mensen last van ademhalingsproblemen door het inademen van rook. Er zijn berichten dat branden zijn aangestoken door vluchtelingen die het niet eens zijn met de coronamaatregelen die in het kamp van kracht waren, meldde de BBC.

Door de brand brak grote paniek uit onder de bewoners. De vluchtelingen zitten veelal langs wegen rond het kamp. Honderden migranten probeerden naar de havenplaats Mytilene te vluchten maar werden tegengehouden door de Griekse politie.