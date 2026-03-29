21-jarige man uit Eindhoven aangehouden in terrorismeonderzoek

EINDHOVEN (ANP) - Een 21-jarige man uit Eindhoven is zaterdagavond aangehouden in een terrorismeonderzoek. Dat meldt de politie zondag. De politie onderzoekt of de man banden heeft met Islamitische Staat (IS).

De verdachte wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Omdat het onderzoek nog loopt, wil de politie op dit moment geen verdere informatie delen.

Omroep Brabant berichtte zaterdagavond over een inval bij een huis aan de Ruysdaelbaan in Eindhoven. Zwaarbewapende agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI) gingen bij de woning naar binnen en hielden een man aan. Volgens de regionale omroep waren bij de inval zeker tien harde knallen te horen.