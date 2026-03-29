Philipsen wint klassieker In Flanders Fields in de sprint

WEVELGEM (ANP) - Wielrenner Jasper Philipsen heeft de Belgische klassieker In Flanders Fields, From Middelkerke To Wevelgem gewonnen. De 28-jarige Belg van Alpecin - Premier Tech was na 240,8 kilometer de beste in de sprint. Het peloton had in de slotfase de vluchters Mathieu van der Poel en de Belgen Wout van Aert en Alec Segaert bijgehaald in de wedstrijd die bekendstaat als Gent-Wevelgem.

Voor Philipsen is het de eerste keer dat hij de Belgische eendagswedstrijd door de Westhoek wint. Hij versloeg de Deen Tobias Lund Andresen en de Fransman Christophe Laporte.

Een kopgroep van acht rijders, met de Nederlanders Frits Biesterbos, Hartthijs de Vries en Wessel Mouris, kreeg enkele minuten voorsprong. Na de tweede beklimming van de Kemmelberg kwam het drietal van Van der Poel, Van Aert en de Belg Florian Vermeersch bij de overgebleven koplopers.

Sprint

Op de laatste en steilste beklimming van de Kemmelberg kwam Van der Poel als eerste boven en kon alleen Van Aert volgen. Vermeersch volgde op iets meer dan 10 seconden. Met nog 35 kilometer te gaan naar Wevelgem was ook het peloton, met daarin meerdere sprinters, op ongeveer 40 seconden achterstand nog niet kansloos. Het peloton achterhaalde Vermeersch en had de twee vluchters in het vizier.

Vanuit het peloton ontsnapte de Belg Alec Segaert, die in de slotkilometers nog naar de koplopers toereed. Met iets meer dan een kilometer te gaan werd het drietal bijgehaald en probeerde Segaert het nog eens. De ploeg van Andresen begon de sprint, maar gaf nog net de ruimte aan Van der Poels ploeggenoot Philipsen om naar zijn zestigste profzege en zijn tweede van dit seizoen te sprinten.