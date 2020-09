Psychiaters: Marc Dutroux is nog altijd levensgevaarlijk

Marc Dutroux, de Belg die meerdere jonge meisjes vermoordde in en kelder onder zijn huis, wil de gevangenis uit. Drie psychiaters, die hem namens de rechter hebben onderzocht, vinden dat een slecht idee.

Dutroux was verantwoordelijk voor de ontvoering van Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks, en voor de dood van zijn handlanger Bernard Weinstein. Zij werden allen dood teruggevonden.

De drie psychiaters stellen vast dat Dutroux een psychopaat is. Of beter gezegd: dat hij een psychopaat bleef, omdat hij zo al werd beschreven tijdens zijn proces in 2004. Hij is niet veranderd, zegt het rapport.

Dutroux vindt dat hij niet veel verkeerd heeft gedaan, dat hij de schuld kreeg van dingen die hij niet had gedaan, dat hij “alleen maar een schakel in een uitgebreid netwerk” was, enzovoort. De man zou geen wroeging of spijt hebben betoond over de misdaden die hij pleegde en waarvoor hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Volgens het rapport vormt Dutroux dus een risico op recidive. “We hebben het over een persoonlijkheid die vrij makkelijk te ontcijferen is. Slechts één ding interesseert hem: zijn zaak verdedigen, en blijven zeggen dat ‘hij het niet was’.”