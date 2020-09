Nederlanders worden minder oud dan gedacht

Nederlanders worden steeds ouder, maar de stijging van de levensverwachting gaat minder hard dan gedacht. Goed nieuws voor pensioenfondsen, schrijft Trouw.

De levensverwachting is sinds 1990 bij mannen met ruim 6 jaar toegenomen en bij vrouwen met iets meer dan 3 jaar blijkt uit cijfers van het CBS uit 2018. Maar de leeftijdstoename vlakt af. Wie nu geboren wordt, heeft een jaar minder te leven dan eerder werd voorspeld. Jongens worden gemiddeld ruim 89 jaar, meisjes bijna 92. Dat meldt het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) in hun tweejaarlijkse rapportage.

Corona is daarbij nog niet meegerekend. Volgens het AG daalt de levensverwachting met nog een half jaar extra als het bij de eerste golf blijft. Komt er een tweede golf, dan worden Nederlanders gemiddeld een heel jaar minder oud, schrijft Trouw.

Voor pensioenfondsen is dat goed nieuws. Zij kwamen toch al in de knel met die almaar oplopende levensverwachting. Nu hoeven ze minder geld in kas te houden dan gevreesd.

Eind 2016 dacht het CBS nog dat Nederlanders in 2023 gemiddeld 20 jaar en 9 maanden zouden leven na hun 65ste verjaardag. Maar die prognose is al bijgesteld naar 20 en een half jaar, toch net wat jonger.

Emeritus hoogleraar sociale demografie van de Universiteit van Amsterdam Jan Latten zei eerder al in het Parool: “De gemiddelde levensverwachting van 65-plussers gaat nu echt naar beneden. De droom dat we na onze pensionering allemaal nog stukken ouder worden is vervlogen, dat zit er niet in.”