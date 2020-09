5 stappen om je emoties beter te begrijpen

Komt die snauw tegen je partner voort uit irritatie of is het vermoeidheid? Wat gaat er schuil achter dat knagende gevoel? We weten vaak half niet wat we voelen, zegt Yaleonderzoeker Marc Brackett in Psychologie Magazine.

We wéten we vaak niet wat we precies voelen: iets onrustigs, iets onbestemds, maar wat? We eten een heel pak koekjes leeg, reageren geïrriteerd op onze partner, kunnen ons voor geen meter concentreren, maar waarom?

Marc Brackett, onderzoeker en directeur van het Yale Center for Emotional Intelligence, raadt ons aan ons te trainen in het ontdekken van de bron van je gevoel. ‘Emoties hebben een veel grotere invloed op ons leven, onze relaties en ons functioneren dan we denken. We denken bijvoorbeeld dat intelligentie belangrijk is voor onze prestaties, maar emoties spelen een even belangrijke rol.’

Om emoties te leren herkennen en begrijpen op een simpele, effectieve manier, heeft Bracketts team de ‘RULER-me-thode’ ontwikkeld. Die bestaat uit vijf verschillende stappen of deelvaardigheden: Recognizing, Understanding, Labeling, Expressing en Regulating. Oftewel: emoties herkennen, begrijpen, labelen, uiten en reguleren.

De eerste stap in de goede richting is om jezelf toestemming te geven om alles te mogen voelen wat je voelt. Zonder oordeel, zonder schaamte. Want emoties zijn niet goed of slecht, ze zijn er gewoon. Daarna komt begrijpen, benoemen, uiten en in de hand krijgen. Maar het begint met inzien dat je voelt.