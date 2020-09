In welke landen zijn mensen het gelukkigst en waarom?

De Nederlanders zijn een gelukkig volkje. Geen blijer kind ter wereld dan het Nederlandse en ook de volwassenen behoren tot de gelukkigste op aarde. In het nieuwste World Happiness Report van de VN staan we op de zesde plaats.

Boven aan de lijst vinden we Finland, Denemarken en Zwitserland. De top 5 wordt verder compleet gemaakt door IJsland en Noorwegen. De inwoners van deze landen geven hun leven een cijfer van 7,5 tot 7,8. Nederlanders zitten daar net onder met een 7,4. De Zweden zijn ongeveer even gelukkig en staan op plaats 7. In de top 10 verder nog: Nieuw-Zeeland, Oostenrijk en Luxemburg. Onder aan de lijst staan landen die arm zijn of waar oorlog is: Afghanistan, Zuid-Soedan, Zimbabwe en Rwanda, maar ook Jemen, Malawi en India.

Wat landen gelukkiger of ongelukkiger maakt? De VN kijkt naar basale voorwaarden als de hoeveelheid vrijheid, gezondheid, sociale contacten, vrijgevigheid, bbp en corruptie. Daarbij geldt: hoe meer, hoe beter, behalve bij die laatste uiteraard.

Nederlanders doneren veel meer dan de gelukkige Finnen aan goede doelen. Ons bbp is echter net wat lager, net als de mate van keuzevrijheid. Maar over het algemeen hebben we veel vrienden en familie om ons heen, leven we lang in goede gezondheid, ervaren we veel vrijheid om grote levenskeuzes te maken, zijn we rijk en niet zo corrupt. Genoeg redenen voor een topscore dus op de geluksschaal.