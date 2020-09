Ziekenhuis: Navalni kan korte periodes uit zijn bed komen

De toestand van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni is dermate verbeterd dat hij nu voor korte periodes uit zijn bed kan komen. Het Charité-ziekenhuis in Berlijn, waar de vergiftigde Kremlincriticus is opgenomen, heeft dat maandag naar buiten gebracht.

Vorige week meldde het ziekenhuis al dat Navalni uit zijn kunstmatige coma is gehaald. Toen werd nog wel gemeld dat "langdurige schade als gevolg van de ernstige vergiftiging" niet kon worden uitgesloten. Daar is nu niks over meegedeeld.

Navalni werd onwel tijdens een vlucht op 20 augustus vanuit Siberië naar Moskou. Zijn vliegtuig maakte daarop een noodlanding in Omsk, waar de oppositieleider werd opgenomen in een ziekenhuis. Na aandringen van zijn familie, vrienden en westerse leiders werd Navalni overgebracht naar Duitsland.

Voor Duitsland staat vast dat Navalni is vergiftigd met een zenuwgif. Ook laboratoria in Zweden en Frankrijk hebben dat inmiddels vastgesteld. Rusland ontkent iets met de vergiftiging te maken te hebben en zegt eerst bewijs te willen zien.