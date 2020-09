Vijf arrestaties voor brand Grieks migrantenkamp Moria

De Griekse politie heeft vijf mensen aangehouden in verband met de brand die het vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos met de grond gelijk maakte.

De autoriteiten zijn op zoek naar nog een persoon, zei minister van Burgerbescherming Michalis Chrisohoidis, zonder verdere details te verstrekken.

Meer dan 12.000 mensen, voornamelijk migranten uit Afghanistan, Afrika en Syrië, zitten zonder onderdak, goede sanitaire voorzieningen of toegang tot voedsel en water nadat een brand afgelopen woensdag het overbevolkte migrantenkamp in de as had gelegd. Volgens de Griekse autoriteiten is de brand aangestoken.

In een tijdelijk kamp in het gebied Kara Tepe met 5000 beschikbare bedden waren tot nu toe slechts ongeveer 1000 mensen verhuisd, volgens een regeringsfunctionaris. Hij voegde eraan toe dat er meer ruimte beschikbaar komt.