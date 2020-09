Berlusconi na coronabesmetting: ik vreesde voor mijn leven

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi vreesde dat hij zou overlijden aan het coronavirus. Ook leed hij veel pijn, zei de 83-jarige miljardair tegen de krant Corriere della Sera.

Berlusconi bracht vanwege een coronabesmetting meer dan een week door in het ziekenhuis. Hij liep een dubbele longontsteking op. "Ik had overal pijn. Ik kon dezelfde houding niet meer dan een paar minuten aanhouden", vertelde hij de krant. "In de eerste dagen van mijn ziekenhuisopname, vreesde ik voor mijn leven."

Ook familieleden van Berlusconi raakten besmet met het virus, maar zij ontwikkelden volgens de ex-premier geen ernstige klachten. De miljardair is zelf nog niet helemaal hersteld. "Ik voel me erg moe, uitgeput", zei Berlusconi, die andere patiënten adviseerde vooral vol te houden. "Covid kan verslagen worden."