Opnieuw lockdown in Madrid

Delen van Madrid gaan vanaf dit weekend weer in lockdown. Nu het aantal coronabesmettingen in de Spaanse hoofdstad maar blijft oplopen, rest de regionale overheid niets anders dan opnieuw zware maatregelen te treffen.

“We moeten zo snel mogelijk handelen”, zei de viceminister van Gezondheid van de regionale overheid, Antonio Zapatero, tijdens een persconferentie. Maatregelen om “de vrijheid van beweging en voor bijeenkomsten te beperken” zullen dit weekend van kracht worden, tekent het Vlaamse persbureau Belga op.

In de regio Madrid wonen 6,4 miljoen mensen. Welke delen op slot gaan is nog onbekend. Bijna 40 procent van alle nieuwe coronabesmettingen vindt in en om de hoofdstad plaats. Gisteren werden er in 24 uur tijd 1207 positieve coronatests geteld.

Spanje behoort tot de zwaarst getroffen landen in Europa. Er zijn meer dan 600.000 officiële besmettingen en zeker 30.000 coronadoden.