“Huidige besmettingscijfers creëren duivels dilemma”

Het coronavirus grijpt weer om zich heen, maar nog steeds hoofdzakelijk onder jongeren. Het was reden voor het kabinet om de coronaregels iets aan te scherpen, maar niet vol in de ankers te gaan. Experts leggen aan de NOS uit dat we ons op een lastig punt in de epidemie bevinden, maar dat er wel íets moet veranderen.

“Er is niet een duidelijk moment van hier en niet verder”, concludeert arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC. “Maar de trend gaat niet vanzelf veranderen. Vroeg of laat gaat dat toch leiden tot risico’s bij ouderen.”

“Er is iets gebeurd wat we niet hadden voorspeld: veel besmettingen bij jongeren en weinig ziekenhuisopnames”, aldus Bonten. Dat creëert een “duivels dilemma”. “Ga je ingrijpen bij de groep met de meeste besmettingen maar de minste gevolgen?”

Epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC is stelliger. “Het duurt altijd even voordat je het effect ook ziet bij de ziekenhuisopnames.” Ze noemt het naïef om te denken dat Nederland in staat is om het virus enkel onder jongeren te laten rondgaan. “Het is nergens ter wereld nog een land gelukt.”

Ze denkt dan ook dat de nieuwe maatregelen niet streng genoeg zijn. “Mijn gevoel is dat het te weinig is.” Volgens Bonten is het afwachten. “Het is één groot experiment. Met deze maatregelen is de drempel om bij elkaar te komen wel weer wat hoger. Maar het zijn kleine stapjes, in de hoop dat het werkt.”