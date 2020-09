Te jong aan de Botox moet worden verboden

De minimumleeftijd voor cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak moet omhoog van 18 naar 21 jaar. Dat stelt het CDA voor in een initiatiefnota. „In hoeverre kan iemand van 18 jaar de gevolgen van een soms ingrijpende cosmetische operatie overzien?”, vraagt Kamerlid Joba van den Berg zich af in De Telegraaf. Zij wil ook een verplichte bedenktijd, een meldplicht bij complicaties en een grootschalig onderzoek naar de sector. De controle op onbevoegde behandelaars moet strenger. Dat vindt de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde ook. Tegen een leeftijdsverhoging is de beroepsvereniging evenmin.