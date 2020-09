‘Misschien geen tweede golf in Zweden door groepsimmuniteit’

In vrijwel heel Europa lijkt de tweede coronagolf definitief losgebarsten. Behalve in Zweden. Daar blijft het aantal coronabesmettingen opvallend laag. Volgens de Deense expert Kim Sneppen komt dat mogelijk doordat er een zekere mate van groepsimmuniteit is in het Scandinavische land.

Zweden nam tijdens de eerste golf slechts heel beperkte maatregelen: scholen, horeca en andere openbare gelegenheden bleven gewoon open. De strategie leidde tot een veel hoger aantal doden dan nodig. Daarnaast bleef de groepsimmuniteit buiten bereik.

Toch zou die mogelijk wel een rol spelen bij het huidige lage aantal besmettingen. “Er zijn aanwijzingen dat de Zweden een zekere immuniteit voor het virus hebben opgebouwd die, samen met wat ze nog meer doen om verspreiding tegen te gaan, voldoende is om de ziekte onder controle te houden”, zegt de gerenommeerde professor biocomplexiteit Kim Sneppen in de krant Politiken. “Misschien is de epidemie daar wel voorbij.”

Spoedarts Sebastian Rushworth denkt er hetzelfde over. Hij ziet dat er in heel Stockholm nog maar 28 mensen in het ziekenhuis liggen met corona. Volgens de arts zullen andere landen met veel besmettingen, zoals Italië, het VK en de VS ook niet ver van enige mate van groepsimmuniteit af zitten. Landen die beter waren in het indammen van het virus zullen volgens Rushworth nog zeker een jaar regelmatig strenge maatregelen moeten instellen.

Er zijn overigens genoeg wetenschappers die niet zo geloven in die Zweedse groepsimmuniteit en stellen dat het virus daar net zo goed weer kan oplaaien.