Ongeveer 13.000 nieuwe coronabesmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag weer met zijn wekelijkse cijfers over de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Het instituut meldt dan hoe vaak het virus in de afgelopen week is vastgesteld, hoeveel mensen in een ziekenhuis zijn opgenomen en hoeveel patiënten zijn overleden. Dat het aantal besmettingen hard oploopt, staat vast. Waarschijnlijk zijn in de afgelopen week meer dan 13.000 nieuwe coronagevallen vastgesteld.

Vorige week meldde het RIVM 8265 positieve tests in de zeven dagen ervoor.

Het aantal geregistreerde besmettingen breekt de afgelopen week record na record. Tussen zondagochtend en maandagochtend werden voor het eerst meer dan 2000 positieve tests geregistreerd. In de zes dagen van dinsdag tot maandag steeg het aantal besmettingen met 11.095. Zeker honderd mensen zijn in een ziekenhuis opgenomen en minstens veertien patiënten zijn overleden.

Amsterdam telt de afgelopen week de meeste besmettingen. Tussen dinsdag en maandag is het virus daar 1702 keer vastgesteld. Daarna volgen Rotterdam met 954 nieuwe gevallen en Den Haag met 787 positieve tests. Andere gemeenten met veel nieuwe besmettingen zijn Utrecht, Nijmegen, Groningen, Leiden, Almere, Eindhoven en Haarlemmermeer.

Amsterdam en Rotterdam hebben de meeste ziekenhuisopnames geregistreerd. In Den Haag zijn vier mensen overleden, het hoogste aantal van de afgelopen week. Rotterdam en Venlo tellen twee sterfgevallen.

Het officiële aantal besmettingen staat nu op 95.995. Dat cijfer kan op woensdag of donderdag de grens van 100.000 doorbreken. In Amsterdam komt het totaal aantal besmettingen dinsdag waarschijnlijk boven de 10.000 uit. Op maandag stond de teller daar op 9962.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 12.435 mensen in Nederland in een ziekenhuis opgenomen en 6281 aan het coronavirus overleden.