Waarom zijn er in Italië zo weinig besmettingen?

Van Spanje tot Nederland en van Ierland tot Kroatië, in heel veel Europese landen loopt het aantal coronabesmettingen razendsnel op. Behalve in Italië. Zijn de mensen daar echt voorzichtiger na wat ze hebben meegemaakt tijdens de eerste golf?

In Italië zijn momenteel tussen de 1200 en 1700 besmettingen per dag, minder dus dan in Nederland en veel minder dan in vergelijkbare landen als Spanje en Frankrijk waar dat aantal rond de 10.000 ligt. Het is zo dat Italiaanse jongeren meer respect hebben voor ouderen en zich daarom beter aan de regels houden, maar dat geldt ook voor andere Zuid-Europese landen. ,,Er is geen bewijs dat individueel gedrag of de sociale bereidheid maskers te dragen en afstand te houden in Italië beter zijn dan in andere landen”, zei medisch expert Nino Cartabellotta in Italië tegen nieuwssite The Local.

Langere lockdown

Wat volgens hem het verschil maakt, is dat de lockdownmaatregelen in Italië veel langer van kracht bleven. Zo gaan de scholen in de meeste regio’s pas deze week weer open. De discotheken waren even open, maar gingen op 17 augustus alweer dicht. Ook publiek bij grote sportevenementen werd weer verboden.

Italianen houden zich in het algemeen helemaal niet graag aan de regels, maar er wordt heel streng gehandhaafd. Het wemelt van de agenten bij cafés en restaurants die hoge boetes uitdelen bij overtreding van de coronamaatregelen. Overtreders riskeren zelfs gevangenisstraf. En opvallend: de Italianen zijn het eens met de regels. Uit een peiling blijkt dat 82 procent nog altijd achter het coronabeleid staat.

Beter testbeleid

Maar de belangrijkste verklaring voor het succes van de Italiaanse aanpak is de manier van testen, vertelt de Italiaanse viroloog Andrea Crisanti tegen de Volkskrant. Je wordt alleen getest met een doktersverklaring. Je moet dus serieuze klachten hebben. Zo ontstaan er geen wachtrijen. Binnen een dag weet je of je besmet bent. Is dat het geval dan volgt een uitgebreid bron- en contactonderzoek. Blijkt er een cluster te zijn dan kunnen lokale overheden een gebouw, bedrijf of zelfs hele wijk afsluiten. Dat gebeurt in de praktijk ook vaak.

Andere dingen die een rol spelen: In Frankrijk en Spanje leven meer mensen opeengepakt in grote steden dan in Italië. Ook brengen Italianen minder tijd door in de horeca dan bijvoorbeeld de Spanjaarden en waren toeristen langere tijd niet welkom.