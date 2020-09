Nieuw rapport: Weinig drugsdoden in Nederland, wel hoofdrol in handel

Uit het nieuwe Europese drugsrapport blijkt dat er in Nederland relatief weinig mensen overlijden aan de gevolgen van drugsgebruik. Wel zijn we een belangrijke speler in de Europese drugshandel.

In Zweden vallen de meeste drugsdoden van Europa, namelijk 81 per miljoen inwoners. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk en Finland. Ter vergelijking: in Nederland overlijden maar 18 mensen per miljoen aan overmatig drugsgebruik. Toch vallen de Europese cijfers in het niet bij de Amerikaanse opiatencrisis. In de VS was het sterftecijfer 314,5 per miljoen inwoners. In het land overlijden meer mensen aan drugs dan in de twintig landen daarna bij elkaar.

Nederland speelt daarentegen wel een hoofdrol in de Europese drugshandel. Zo werd in 2018 zo’n 40 ton van de 181 ton cocaïne die in beslag is genomen, gevonden in Nederland. België en Spanje waren goed voor respectievelijk 53 en 48 ton. Er zijn 23 actieve MDMA-laboratoria ontmanteld in de Europese Unie, waarvan 20 in Nederland. Ook wordt Nederland samen met Bulgarije, Tsjechië en Spanje genoemd als de belangrijkste producent van heroïne uit morfine.