Het aantal coronapatiënten dat op een intensive care wordt opgenomen, is de afgelopen dagen zo hard gestegen dat de alarmbellen op het coronadashboard van de overheid afgaan. In de afgelopen drie dagen zijn 31 mensen verplaatst naar een intensivecareafdeling, gemiddeld 10,3 per dag. De zogenoemde signaalwaarde, de grens waarbij extra maatregelen misschien nodig zijn, ligt op 10.

De laatste keer dat het aantal intensivecareopnames boven de limiet uitkwam, was op 5 mei.