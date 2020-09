Onderzoeker: ‘Als iedereen mondkapje draagt, zijn er weinig andere maatregelen nodig’

Als we vanaf het begin mondkapjes hadden gedragen, had ons dat veel ellende kunnen besparen. Dat zegt de Belgische kinderarts en infectioloog Koen Vanden Driessche in Knack. Hij deed vóór de coronacrisis al onderzoek naar het nut van mondkapjes bij tbc.

,,Als we het coronavirus onder controle willen houden is het heel belangrijk dat we een mondmasker dragen,” aldus de infectioloog. Na experimenten bij de verspreiding van tuberculose kan hij maar één ding concluderen: mondkapjes zijn bijzonder nuttig in de strijd tegen het coronavirus en andere besmettingen van de luchtwegen.

,,Een internationaal consortium van statistici is tot de conclusie gekomen: als iedereen consequent een masker draagt, zijn er weinig andere maatregelen nodig om een epidemie tot stilstand te brengen. Mondmaskers zijn hyperefficiënt in de strijd tegen het coronavirus,” stelt hij.

Afstand houden

Afstand houden werkt vooral voor grote druppels. ,,Als je hoest, vallen de grotere druppels het snelst: dat is de hoofdreden achter de anderhalve meter afstand die we van elkaar moeten houden. Maar de microdruppeltjes ontstaan uit de kleinste druppels, die grotendeels verdampen voor ze op de grond terechtkomen. Ze worden dan zó klein dat ze blijven vliegen. Dat hebben we mooi kunnen vaststellen in ons onderzoek naar tbc.” Een mondkapje kan dan voorkomen dat je die aerosolen binnenkrijgt.

Het argument dat het virus langs de zijkanten van een mondkapje ontsnapt of juist binnenkomt, is volgens de onderzoeker niet waar. ,,Onze metingen hebben uitgewezen dat langs de zijkant alleen lucht ontsnapt.”

Tijdens pauze

Wel is het heel belangrijk dat de mondkapjes op de juiste momenten worden gedragen, dus niet als je in je eentje door een rustige straat loopt. ,,We merken dat de maskers soms worden afgezet tijdens de koffiepauze en de lunch, of tijdens het telefoneren. Maar omdat er dan dikwijls intens gepraat wordt, zijn ze op die momenten juist nódig.”