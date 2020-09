‘Hele vriendengroep besmet in buitenlucht op festival’

Een avondje feestvieren in de buitenlucht zal niet zoveel kwaad kunnen, moet een vriendengroep van twaalf man hebben gedacht. Er bleken er nadien elf besmet met het coronavirus.

De twintigers en dertigers waren op 12 september naar een buitenfestival in Nijmegen getogen om een verjaardag te vieren, maar daar, op de Nijmeegse Bierfeesten op een voormalig fabrieksterrein in de wijk Hazenkamp, liep het niet goed af.

Een paar dagen later meldt een van de vrienden in de groepsapp dat hij verkouden is. Een ander laat een test doen en blijkt besmet. Uiteindelijk bleken ze op een na allemaal het virus onder de leden te hebben. Afstand houden deden ze dan ook niet. Er werd zelfs geknuffeld. ,,Onderling let je er niet zo op”, zegt eentje in De Gelderlander.

Of de besmettingen echt op het festival en dus in de open lucht hebben plaatsgevonden, kan de GGD enkel vermoeden, niet bewijzen. ,,De GGD weet niet of er een besmetting heeft plaatsgevonden in de buitenlucht. Dit is een aanname. Besmettingen vinden voornamelijk plaats als mensen zich niet aan de 1,5 meter afstand houden”, aldus een woordvoerder.