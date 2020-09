Nederlandse artsen merken: coronapatiënten liggen korter in ziekenhuis en genezen sneller

Coronapatiënten liggen korter in het ziekenhuis en hoeven veel minder vaak alsnog naar de intensive care. Dat concludeert de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) op basis van een inventarisatie van 180 patiënten.

Volgens de internisten is de ligduur een derde korter en is het percentage dat op de ic belandt ruim gehalveerd. Dat komt overeen met eerder onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Die stelde al dat patiënten de afgelopen 2 maanden gemiddeld nog maar 8 dagen op de ic lagen, in maart en april was dat nog 22 dagen.

Voorzitter van de vereniging, Diederik Gommers, zei onlangs dat de behandeling van Covid-19 is verbeterd. ,,We hebben virusremmers en herkennen veel beter de grofweg twee types coronapatiënten. De eerste groep krijgt last van bloedstolsels, zij krijgen bloedverdunners, soms al thuis. De andere groep heeft last van een overreactie van het afweersysteem, hen geven we steroïden, zoals dexamethason. Uit studies blijkt dat de sterfte zo met wel 30 procent kan dalen.”

De klinische afdelingen lopen nu sneller vol dan de ic’s. ,,De belasting op de ziekenhuizen blijft daarmee groot, omdat de druk immers wordt verschoven naar een andere plek in het ziekenhuis dan bij de eerste golf”, concludeert Robin Peeters, internist en voorzitter van de NIV in het AD.