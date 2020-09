Amerikaan mogelijk 2 jaar in Thaise gevangenis vanwege slechte hotelrecensie

Een Amerikaan zal volgende keer wel twee keer nadenken voor hij een Thais hotel een slechte review geeft. Het resort deed namelijk aangifte na een paar negatieve recensies van de man. Nu hangt hem tot wel twee jaar gevangenisstraf boven het hoofd.

Kurkengeld

Het Sea View Resort in Koh Chang beschuldigt Wesley Barnes van een lastercampagne en is daarom naar de politie gestapt. Barnes liet meerdere slechte reviews achter op verschillende online platforms, waaronder TripAdvisor. Daarom werd hij deze maand gearresteerd en moest twee nachten in de cel doorbrengen voor hij op borgtocht vrijkwam.

De Amerikaan verbleef in juni in het resort en kreeg onenigheid met het personeel, omdat ze kurkengeld vroegen voor de eigen drank die hij en een vriend wilden consumeren in het hotel. Barnes vond dat de hotelmanager zich agressief gedroeg.

Slavernij

Later plaatste hij enkele negatieve reviews online. In eentje daarvan schreef hij dat het buitenlandse management ‘de staf als slaven behandelde’ en sprak zelfs van ‘moderne slavernij’. Deze recensie zou echter nooit online zijn verschenen, omdat TripAdvisor vond dat ‘de review niet overeenkwam met hun richtlijnen’.

In een andere recensie schrijft Barnes dat het personeel ‘zich gedraagt alsof ze niemand in het hotel willen hebben’. Volgens het resort is de Amerikaan eerst persoonlijk benaderd om het probleem op te lossen, maar toen er nog meer reviews op verschillende websites verschenen, zijn ze naar de politie gestapt.

“We hebben een klacht ingediend als afschrikmiddel,” klinkt het in een statement van het hotel. “Omdat we begrepen dat hij mogelijk week na week nieuwe slechte reviews zou schrijven.”

Baan kwijt

De politie in Koh Chang bevestigt de aangifte. Barnes wordt ervan beschuldigd ‘de reputatie van het hotel te beschadigen’. Barnes, die in Thailand werkt, zegt dat hij is gearresteerd door de immigratiepolitie en dat zijn paspoort is ingenomen. Op 6 oktober moet hij voor de rechter verschijnen. Hij is bang dat hij de gevangenis in moet en is zijn baan al kwijtgeraakt na alle publiciteit rondom de arrestatie.

De wetten voor laster zijn heel streng in Thailand. Ze worden misbruikt om activisten en journalisten de mond te snoeren. En dus ook om boze reviews te voorkomen.