Leids koor hield grote afstand en ventileerde. Toch is een derde besmet

Ze hadden een grotere zaal gezocht, hielden ramen en deuren open en zaten op grote afstand van elkaar. Toch raakte bijna een derde van een zangkoor in Leiden besmet met het coronavirus.

Negen koorleden van Populus Unus in Cantione en drie van hun partners kregen Covid-19. Niemand werd erg ziek, maar de schrik zit er goed in. Bestuurslid Marijke Meijer: ,,Andere koren moeten dit weten. We hebben ons aan alle regels van het Koornetwerk Nederland gehouden. Wat ons is gebeurd, kan iedereen overkomen.”

Ze denkt dat het ventileren mogelijk averechts heeft gewerkt. ,,Misschien hebben we te veel geventileerd, waardoor het virus zich heeft kunnen verspreiden met de luchtstroom.” Het koor dat uit 33 leden bestaat, ruilde eerder al de kleine oefenzaal in de Leidse binnenstad in voor een veel grotere ruimte, zodat de coronaregels makkelijker konden worden gehandhaafd, maar dat heeft dus onvoldoende geholpen.

Het Leidse koor is niet het enige met een groot aantal besmettingen. Ook in Heerde raakten onlangs bij twee koren veel mensen geïnfecteerd. Al langer wordt vermoed dat zingen verspreiding in de hand werkt. Door de stemverheffing, die ermee gepaard gaat, zweven aerosolen verder weg.