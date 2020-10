Chaos bij supermarkten na sluiting Utrechtse horeca: mensen willen nog drank scoren

De kroegen gaan om 22 uur dicht, maar de supermarkten in de Utrechtse binnenstad zijn dan nog open. Het gevolg: lange rijen met mensen die in de supers nog een drankje willen scoren.

Gisteravond ging het voor de tweede avond op rij mis in Utrecht, weet het AD te melden. Er was volop politie op straat om de vroege sluiting van de horeca in goede banen te leiden, maar die kon niet voorkomen dat er grote drukte ontstond bij de twee supermarkten in het centrum. Zowel binnen als buiten was afstand houden onmogelijk.

Rond 22.30 uur sluit een van de supermarkten vroeger dan normaal zijn deuren. ,,Het is niet te handhaven op deze manier”, verzucht eigenaar Nawin Harpal van Boon’s tegen de krant. ,,Vanaf nu ga ik ook iedere avond om 22.00 uur dicht. We moeten dit samen doen hè, corona bestrijden. Mensen luisteren niet binnen en lezen niet wat op onze borden staat.”

De Albert Heijn even verderop blijft ondertussen gewoon open, drukte of niet. De winkel houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM, zegt de filiaalmanager. En er was kennelijk niemand die kon bedenken wat er zou gebeuren als je om 22 uur een café sluit, maar de supermarkt ernaast openlaat.