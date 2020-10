Utrecht wil alcoholverkoop na 22.00 uur aan banden leggen

De verkoop van alcohol na 22.00 uur in de gemeente Utrecht wordt mogelijk aan banden gelegd. Volgens een woordvoerster is de gemeente in gesprek met lokale ondernemers "om gezamenlijk te kijken wat daarin mogelijk is". Ook beraadt Utrecht zich op mogelijkheden voor extra maatregelen. Welke dat zijn, kon ze niet zeggen.

Kroegen en restaurants in de Domstad sloten zaterdagavond vanwege de nieuwe coronamaatregelen om 22.00 uur de deuren. Daarop trok het uitgaanspubliek massaal richting supermarkten in de binnenstad om daar alcohol te halen. "Hierdoor ontstonden rijen waarbij de 1,5 meter niet werd gerespecteerd. Eén supermarkt besloot zelf de winkel te sluiten omdat het er te druk werd", aldus de zegsvrouw.

Handhavers van de gemeente kwamen in actie en spraken mensen aan op hun gedrag. Hierbij zijn volgens de gemeente ook boetes uitgeschreven. "In totaal zijn dit weekend 21 mensen mondeling gewaarschuwd, 58 schriftelijke waarschuwingen uitgegeven en 6 mensen beboet."

Zaterdagavond ontstond er ook een grote samenscholing van jongeren in het Griftpark, daar trad de politie op. Diverse bekeuringen werden uitgedeeld.