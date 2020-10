Tientallen zoogdieren kunnen coronavirus oplopen

De mens is lang niet het enige zoogdier dat besmet kan raken met het coronavirus. Het virus is ook al aangetroffen bij nertsen, maar tientallen zoogdiersoorten zijn vatbaar voor het virus. Dat kan een gevaar zijn, want het virus kan onzichtbaar sluimeren bij de dieren, tot het overslaat naar mensen en onverwacht een nieuwe golf begint.

Het coronavirus bestaat uit een bolletje met allemaal uitsteeksels. Die koppelen zich vast aan bepaalde eiwitten in menselijke cellen. Zo weet het virus mensen te infecteren. Wetenschappers van University College London hebben bij 215 diersoorten uitgezocht hoe het virus bij hen kan binnendringen.

Bij schapen, chimpansees, gorilla's, orang-oetans en bonobo's kan het virus net zo binnenkomen als bij mensen. Ook katten, honden, leeuwen, tijgers, fretten en makaken kunnen besmet raken. Vogels, vissen en reptielen hebben volgens de onderzoekers weinig te vrezen van het coronavirus.

Huisdieren en vee

De onderzoekers adviseren om huisdieren en vee goed in de gaten te houden. Dat kan helpen om nieuwe coronahaarden snel te vinden en nieuwe uitbraken in de kiem te smoren.

Het onderzoek staat in het wetenschapsblad Scientific Reports, dat verbonden is aan het belangrijke blad Nature.