Aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland gedaald

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is voor het eerst gedaald ten opzichte van de afgelopen dagen. Dat meldt het Robert Koch Institut zaterdag, de Duitse tegenhanger van het RIVM. Waren er zaterdag 4721 nieuwe gevallen, een etmaal lager ligt het aantal op 3483 terwijl vrijdag nog 4516 nieuwe besmettingen werden geregistreerd.

Het totaal aantal vastgestelde Duitse besmettingen met het longvirus bedraagt nu 322.864. Het aantal gevallen dat fataal is afgelopen steeg met elf naar 9615.

Vanwege het stijgende aantal besmettingen zijn diverse plekken in Duitsland als risicogebied bestempeld. Zaterdag kwam daar de stad Keulen bij, de grootste stad in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Duitsland beschouwt een regio als risicogebied als er meer dan 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners worden geteld in zeven dagen.

De inwoners van die gebieden wordt opgeroepen niet door het land te reizen. In veel deelstaten mogen zij niet overnachten in hotels, pensions en dergelijke en moeten ze bij aankomst in quarantaine.