Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is voor de tweede dag op rij flink gedaald. Dat meldt het Robert Koch Institut maandag, de Duitse tegenhanger van het RIVM. Waren er zondag 3483 nieuwe gevallen, een etmaal later ligt het aantal op 2467 terwijl zaterdag nog 4721 nieuwe besmettingen werden geregistreerd.

Het totaal aantal vastgestelde Duitse besmettingen met het longvirus bedraagt nu 325.331. Het aantal gevallen dat fataal is afgelopen steeg met zes naar 9621.