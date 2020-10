Veel meer coronapatiënten in ziekenhuizen dan gemeld

De afgelopen maanden belandden er veel meer coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen dan werd gemeld door het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl.

Maandenlang gebruikte het ministerie de data van het RIVM. Sinds gisteravond wordt gerekend met de cijfers van stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). Die geven volgens het ministerie een ‘beter’ en ‘actueler’ beeld van de druk op de zorg. Gevolg: Het gemiddelde aantal patiënten dat per dag wordt opgenomen, is binnen een dag opgelopen van 57 naar 134,3. De signaalwaarde die als alarmbel fungeert is 40.

Volgens NU.nl gaf het RIVM tussen 1 juli en 13 oktober ruim vijftienhonderd ziekenhuisopnames door. Stichting NICE meldde in dezelfde periode ruim 3.380 nieuwe opnames. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als het RIVM op basis van GGD-cijfers rapporteerde. Het gaat om een verschil van maar liefst 1.880 opnames in ruim drie maanden tijd, oftewel 18 extra coronapatiënten per dag in de ziekenhuizen (niet op ic’s).

Het verschil tussen de cijfers van NICE en die van het RIVM is dat die eerste ook patiënten meerekent die corona hebben, maar om een ander reden in het ziekenhuis liggen of die besmet waren, maar pas later werden opgenomen. Ook zijn ziekenhuizen niet verplicht om hun gegevens te delen met de GGD, waardoor bepaalde opnames mogelijk buiten beeld bleven.