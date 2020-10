‘Kwart miljoen doden door coronavirus in Europa’

In het bijna 750 miljoen inwoners tellende werelddeel Europa zijn volgens statistieken die het Franse persbureau AFP heeft geraadpleegd, inmiddels meer dan 250.000 mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Er zijn volgens de cijfers 7,3 miljoen besmettingen geregistreerd in het werelddeel.

In het Verenigd Koninkrijk zijn verreweg de meeste sterfgevallen geweest die worden geweten aan het virus. Er zijn daar bijna 43.650 sterfgevallen geregistreerd die aan het coronavirus worden toegeschreven. In Italië (36.543) Spanje (33.775) en Frankrijk (33.392) zijn ook veel coronadoden geteld. Rusland registreerde er ruim 24.000. Meer dan twee derde van de sterfgevallen in Europa zijn in deze vijf landen.

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 8000 sterfgevallen geregistreerd (8342), het hoogste dodental in een week in Europa sinds medio mei.