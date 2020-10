Zweden haalt bakzeil: nieuwe coronamaatregelen in de maak

De Zweden wisten het dit voorjaar beter: een lockdown, daar gingen ze niet aan beginnen. Het gevolg: tijdens de eerste coronagolf overleden er meer mensen aan Covid-19 dan in de drie buurlanden bij elkaar. En groepsimmuniteit kwam er ook al niet. Na nieuwe uitbraken overweegt Zweden nu toch een andere aanpak met mogelijk zelfs lokale lockdowns.

In het Scandinavische ‘gidsland’ bleven in april en mei scholen, horeca, winkels en kantoren grotendeels open. Mondkapjes waren niet verplicht. Een beetje afstand houden moest voldoende zijn. Dat was het niet. Er waren twintig keer zoveel besmettingen als in Noorwegen en het sterftecijfer behoorde tot de hoogste ter wereld.

Het leek erop dat er in ieder geval in Stockholm enige mate van groepsimmuniteit was, maar toch zijn er nu weer grote uitbraken in de Zweedse hoofdstad en ook in het nabij gelegen Uppsala. Daarom overwegen de autoriteiten nu toch extra maatregelen. Zelfs lokale lockdowns worden niet uitgesloten. Volgens Britse krant The Telegraph komt er deze week nog nieuw beleid.

Maar voorlopig blijf het waarschijnlijk bij strikte adviezen om openbaar vervoer en andere drukke plaatsen, zoals horeca en winkelcentra te mijden. “De nieuwe richtlijnen houden het midden tussen regelgeving en aanbevelingen”, omschrijft topvrouw bij het Zweedse instituut voor de volksgezondheid, Bitte Brastad, de gewijzigde zienswijze.

We hebben in Nederland kunnen zien hoe goed zulke adviezen helpen. Kijken of de Zweden beter luisteren.