Internationaal onderzoek: scholen dragen nauwelijks bij aan verspreiding coronavirus

Zoveel mensen zo lang bij elkaar zonder voldoende afstand te houden, het kan toch niet anders of scholen zijn superspreaders. Zou je denken. Meerdere internationale studies tonen echter aan dat er nauwelijks besmettingen voorkomen op scholen. Daarover schrijft de Financial Times.

In veel landen waar het virus oplaait, klinkt weer de roep om de scholen te sluiten, maar volgens onder meer een Britse, Duitse en Noorse studie zou dat niet nodig zijn.

Het Duitse Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) concludeerde zelfs dat de besmettingscijfers het hardst daalden in de deelstaten waar de scholen het eerst opengingen. Het Noorse Nationale Instituut voor Volksgezondheid ontdekte dat scholieren eerder besmet raakten via het gezin dan via medescholieren.

Onderzoeker Gwen Knight van de London School of Hygiene and Tropical Medicine, die een database ontwikkelde van wereldwijde superspreader-events, zag nauwelijks scholen terug in haar cijfers. “Scholen zouden belangrijke superspreaders moeten zijn omdat daar zoveel verschillende netwerken samenkomen”, zegt ze tegen de FT. “Maar we vinden amper bewijzen van besmettingen in schoolomgevingen.”