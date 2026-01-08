Europese landen waarschuwen voor storm Goretti

Meerdere Europese landen waarschuwen voor de naderende storm Goretti, die sneeuw, regen en wind met zich meebrengt. Voor een klein deel van Frankrijk, in het noordwesten, geldt alvast code rood.

De storm, die de naam Goretti kreeg van de Franse weerdienst, wordt donderdag aan het eind van de dag en de daaropvolgende nacht verwacht in het noordwesten van Frankrijk. Er wordt veel sneeuw verwacht in de Franse Alpen, evenals in Zwitserland.

Ook weerdiensten in onder meer België, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor Goretti. De Britse weerdienst zegt dat Goretti een storm zal zijn met meerdere gevaren. De sneeuw veroorzaakt naar verwachting de grootste impact, in delen van Wales en de Midlands. Regen en harde wind kunnen daarnaast ook voor veel overlast zorgen.

In Duitsland wordt niet gesproken van Goretti maar van Elli. Daar zijn in delen van het land al scholen dicht vanwege de sneeuw en blijft dat vrijdag zo. Ook in Duitsland wordt meer sneeuw verwacht.