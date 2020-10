Kuipers praat Nederland bij over snelle stijging aantal opnames

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg geeft donderdagmiddag om 14.00 uur een persconferentie waarin hij de laatste stand van zaken geeft over het aantal ziekenhuisopnames in Nederland en mogelijke overplaatsing van Nederlandse coronapatiënten naar ziekenhuizen in Duitsland.

Ziekenhuizen behandelen volgens de laatste cijfers woensdag in totaal 1943 mensen vanwege een besmetting met het coronavirus. Er liggen 1493 coronapatiënten op verpleegafdelingen, dat waren er 53 meer dan een dag eerder. Het aantal patiënten op de intensive care steeg naar 450, 31 meer dan het etmaal ervoor.

De mogelijkheid tot overplaatsing werd vorige week al door Kuipers geopperd, maar tot donderdag was dit niet nodig en liggen er voor zover bekend geen Nederlanders in Duitse ziekenhuizen met Covid-19.

"Het aantal Covidpatiënten blijft stijgen. Dit volgt op de aanhoudende stijging van het aantal besmettingen. De ic-opnames stijgen momenteel naar verhouding nog sneller dan de klinische opnames. In de afgelopen zeven dagen is het aantal ic-opnames met 50 procent gestegen en het aantal klinische opnames met 27 procent", aldus Kuipers.

De verwachting is dat er eind oktober 2000 coronapatiënten op een verpleegafdeling liggen en ongeveer 500 op een intensive care.